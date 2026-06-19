На реке Камчатка в Мильковском округе прогнозируют подъем уровня воды

На 19 июня подтопленных домов и приусадебных участков в указанных населенных пунктах не зафиксировано Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мильковском округе ожидается рост уровня воды в реке Камчатка, который может достичь критериев опасного гидрологического явления. При этом, по данным синоптиков, подтоплений жилых домов в поселках Атласово и Лазо не прогнозируется. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По информации регионального УГМС, вечером 21 июня и в первой половине дня 22 июня у поселка Лазо уровень воды может подняться до опасных отметок. В связи с этим ожидается увеличение зоны затопления на прибрежных территориях Атласово и на окраинах Лазо. Также не исключаются затопление и размыв дороги, ведущей в сторону поселка Атласово. В дальнейшем интенсивность подъема воды у Лазо сохранится на уровне трех – шести сантиметров в сутки, что приведет к расширению площади затопления. На 19 июня подтопленных домов и приусадебных участков в указанных населенных пунктах не зафиксировано.

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