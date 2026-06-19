Выборы в краевой парламент Приморья назначили на 20 сентября

В единый день голосования приморцы получат сразу два бюллетеня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье официально назначена дата выборов депутатов Законодательного Собрания края – голосование пройдет в единый день, 20 сентября. В этот же день жителям региона предстоит выбрать и депутатов Государственной Думы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Новый состав краевого парламента будет сформирован из 40 человек. 30 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 10 – по партийным спискам. Таким образом, в единый день голосования приморцы получат сразу два бюллетеня для голосования на разных уровнях власти.

Как пояснили в краевом избиркоме, совмещение выборов позволяет оптимизировать организационные расходы и повысить явку избирателей.

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