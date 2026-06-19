На АЗС в Холмске при вспышке газа пострадал мужчина

Обстоятельства произошедшего устанавливаются Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Холмске на автозаправке по улице Железнодорожной произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате инцидента госпитализирован один человек, открытого горения после происшествия не зафиксировано. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По информации регионального управления МЧС, сигнал о ЧП поступил спасателям. Когда дежурный расчет 3-й пожарно-спасательной части прибыл на место, огня не наблюдалось.

Тем не менее специалисты оперативно развернули лафетные стволы и взяли обесточенную станцию под круглосуточное наблюдение, чтобы предотвратить возможное возгорание. Пострадавший мужчина доставлен в Холмскую центральную районную больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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