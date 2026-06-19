В суде фигурант дела заявил, что вину не признает и в содеянном не раскаивается. Фото: скриншот видео прокуратуры Приморья

Суд во Владивостоке избрал меру пресечения местному жителю, который избил 14-летнего школьника в подъезде жилого дома. Решение принято вопреки требованию прокуратуры, настаивавшей на заключении обвиняемого под стражу. Ведомство обжалует этот вердикт. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

16 июня 2026 года на улице Хабаровской мужчина в подъезде напал на несовершеннолетнего из-за малозначительного повода, нанеся ему телесные повреждения. Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что подросток оскорбил его. В суде фигурант дела заявил, что вину не признает и в содеянном не раскаивается.

Во Владивостоке мужчину отправили под домашний арест за избиение подростка

Прокуратура Фрунзенского района настаивала на более жесткой мере – содержании под стражей, однако суд ограничился домашним арестом. Это решение ведомство оспорило. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Ход расследования контролируется прокуратурой.

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