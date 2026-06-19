В Лесозаводске подростков будут судить за поджог на железной дороге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Двум жителям Лесозаводска грозит пожизненное лишение свободы за теракт на железнодорожной инфраструктуре. Дело передано в военный суд. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».
По версии следствия, в мае 2025 года один из фигурантов получил в мессенджере предложение за деньги поджечь объекты на железной дороге. Подростков задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Уголовное дело квалифицировано как террористический акт и повреждение путей сообщения.
«Минимальный возраст ответственности за террористический акт и повреждение путей – 14 лет, за диверсию – 16 лет», – сообщили в правительстве Приморья.
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