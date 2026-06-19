У берегов Камчатки произошли сразу два землетрясения

Возможный подход волны прогнозировали в нескольких населенных пунктах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У побережья Камчатки зарегистрировали два подземных толчка подряд. Специалисты объявляли угрозу цунами, но позже ее отменили – волны к берегу не подошли. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным Центра цунами, возможный подход волны прогнозировали в нескольких населенных пунктах. В Петропавловске-Камчатском ожидали воду высотой 0,06 метра к 19:53, в поселке Усть-Камчатск – 0,25 метра к 19:33, а у села Никольского Алеутского округа – 0,38 метра к 19:29. В связи с этим жителей призывали не находиться в прибрежных зонах.

В 20:23 тревогу сняли. Подхода волн к берегам Камчатского края не зафиксировали, угроза миновала.

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