В Кузбассе мать оставила семилетнего сына запертым в машине на три часа в жару

В отношении матери возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе мать оставила семилетнего сына запертым в машине на целых три часа в жару. Ребенок впал в кому из-за теплового удара, врачи борются за его жизнь. Полиция возбудила уголовное дело против женщины, которая ушла по делам, заперев мальчика в автомобиле на солнцепеке. Об этом написало Сiбдепо.

Это произошло в Таштаголе. Семилетнего мальчика доставили в больницу с тяжелым тепловым ударом – он находился без сознания, его поместили в реанимацию. Как выяснили полицейские, мать привезла сына из Новокузнецка на своей машине, оставила его одного в салоне с заблокированными дверями и ушла примерно на три часа. Когда женщина вернулась, ребенок уже не реагировал на окружающее – она вызвала скорую.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до одного года лишения свободы.

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