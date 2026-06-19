Цифровой Шелковый путь: приморцам «прорубили» прямой канал до Китая

Приморье бьет рекорды по любви к Китаю в Сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Делимся хорошей новостью для любителей путешествий и китайских маркетплейсов – WeChat для приморцев стал быстрее.

Раньше, как бы это дико ни звучало, ваш запрос к соседнему китайскому серверу летел не на восток, а на запад. Представьте: вы во Владивостоке, хотите заказать чехол или спросить в мессенджере о ценах у поставщика, а ваш пакет данных сначала несется через всю Россию, затем в Европу и только оттуда разворачивается в сторону Азии. География рядом, а интернет «гулял» за тридевять земель. Отсюда и вечные подвисания и задержки, от которых дергался глаз.

Теперь схема кардинально изменена. Запущен прямой магистральный тракт. Данные идут по короткому пути, минуя чужие страны и континенты. Эффект почувствовали даже самые требовательные: время отклика в приложениях сократилось более чем втрое. Мессенджеры «щелкают», маркетплейсы грузятся, а в онлайн-играх теперь можно успевать нажимать на кнопки, не глядя на секундную стрелку.

Кому сказать спасибо? Новый цифровой «мост» напрямую между Хабаровском и Гонконгом проложил Мегафон совместно с китайским гигантом China Telecom. В компании пояснили: Азия сегодня для нас – приоритет номер один. Интерес народный растет как на дрожжах – трафик к китайским площадкам в первом квартале этого года подскочил почти на 50%.

Интересный факт. Оказывается, Приморье бьет рекорды по любви к Поднебесной в Сети. За год наши земляки стали «сидеть» в китайских сервисах на 71% чаще. Трафик на WeChat и вовсе вырос в 4 раза, а переписка и шопинг там теперь занимают в 5 раз больше времени, чем раньше.

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