С жителей Фокино взыскали 300 тысяч рублей за мошенничество с маткапиталом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье суд взыскал с аферистов крупную сумму, которую они похитили из бюджета. Прокуратура доказала вину участников организованной группы, и теперь им придется вернуть каждый рубль. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Прокуратура города Фокино подала иск о взыскании ущерба, причиненного Социальному фонду России. Двое местных жителей были признаны виновными в хищении средств материнского капитала в составе организованной группы. Они предоставили заведомо ложные сведения, в схеме участвовала и женщина, на имя которой был выдан сертификат. Хотя ее уголовное преследование прекратили по амнистии, прокуратура добилась солидарного взыскания всей суммы ущерба - более 300 тысяч рублей. Суд поддержал требования.

Чтобы должники заплатили, приставы наложили арест на банковские счета, удержания из зарплаты и временно ограничили выезд за границу. Также у одного из неплательщиков ограничили право на управление автомобилем. Эти меры подействовали: приморцы нашли деньги и погасили задолженность в полном объеме.

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