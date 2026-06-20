В Приморье за полгода сдали 26 единиц оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В крае продолжается акция, которая позволяет гражданам легально избавиться от оружия и получить за это деньги. За первое полугодие жители сдали как гладкоствольные ружья, так и нарезные стволы и патроны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

С начала года приморцы передали в подразделения Росгвардии и полиции пять единиц нарезного гражданского оружия, 21 гладкоствольное ружье, четыре единицы оружия самообороны и 118 патронов. Вознаграждение за это получили 20 человек - в общей сложности им выплатили 144 тысячи рублей.

За последнюю неделю сотрудники Росгвардии и полиции провели 349 проверок мест хранения оружия, выявили 17 нарушений и изъяли 81 единицу. Также принято 649 заявлений на оказание госуслуг в сфере оборота оружия.

Размер выплат по акции «Сдай оружие» установлен краевым постановлением. За нарезной ствол можно получить восемь тысяч рублей, за гладкоствольное ружье - 4,5 тысячи, за оружие самообороны - 1,5 тысячи. Боевые образцы оцениваются дороже. Все вопросы можно задать по телефонам Центра лицензионно-разрешительной работы в Приморье.

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