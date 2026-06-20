Почти 10 тысяч врачей и медсестер из Приморья получают соцвыплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В крае продолжают поддерживать медиков, работающих в первичном звене и на скорой. С начала года Социальный фонд перечислил на эти цели более 850 миллионов рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Право на выплату имеют сотрудники государственных и муниципальных медучреждений, которые участвуют в программах ОМС. Это врачи и медсестры из районных больниц, поликлиник, а также станций скорой помощи. Размер суммы зависит от специальности и численности населения в населенном пункте. Врачам в городах до 50 тысяч жителей платят до 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу - до 30 тысяч.

Как пояснила руководитель Отделения СФР по Приморскому краю Александра Вовченко, подавать заявление медработнику не нужно - мера поддержки назначается автоматически. Средства перечисляются каждый месяц до конца месяца, после того как учреждение передаст реестр сотрудников. Медицинские организации отправляют сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия в течение 10 рабочих дней после отчетного периода. Работник получает уведомление в личном кабинете на Госуслугах.

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