В Приморье девочка разбила лицо при падении со скутера Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Спасской городской больнице вновь приняли подростка, пострадавшего при катании на скоростном скутере. У девочки диагностированы ушибы лица, рваная рана переносицы и перелом костей носа со смещением. Как пояснили медики, школьница не справилась с управлением и упала. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

К сожалению, этот случай - не единичный. Летом количество таких травм резко возрастает. Практически каждую неделю в больницу поступают дети с травмами после катания на скутерах, самокатах и велосипедах. Врачи отмечают, что чаще всего при падении дети инстинктивно выставляют руки вперед, что приводит к переломам верхних конечностей, травмам головы и лица, сотрясениям.

Медики напоминают родителям: скутер, электросамокат и велосипед - это не игрушки. Не оставляйте детей без внимания, контролируйте, где и как они катаются. Иногда один разговор и несколько минут контроля могут уберечь ребенка от больничной койки и тяжелых травм.

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