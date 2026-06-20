Житель Приморья брал у владельцев машины в аренду и продавал их Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме вынесли приговор мужчине, который обманывал доверчивых автовладельцев. Суд учел, что он уже отбывал срок за подобные преступления. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что с ноября 2023 года по март 2025 года осужденный брал автомобили у владельцев в аренду, а затем продавал их третьим лицам без законных оснований. В результате трех потерпевших обманули на общую сумму более 5,3 миллиона рублей. К счастью, все похищенные машины были изъяты и возвращены хозяевам.

Осужденный оказался рецидивистом - он неоднократно был судим за мошенничество и освободился из мест лишения свободы в 2022 году. С учетом позиции прокуратуры города Артема суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также два года ограничения свободы после выхода.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.