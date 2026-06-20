Глава СКР вмешался в дело женщины из Приморья, 8 лет живущей в аварийном доме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье женщина, признанная нуждающейся в жилье еще в 2019 году, до сих пор не может переехать из барака. Сроки предоставления новой квартиры перенесли на целых 11 лет, и обращения в инстанции не помогли. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

К председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратилась жительница Спасска-Дальнего, проживающая в доме на улице 3-й Загородней. Ее жилье признали аварийным еще в 2019 году из-за высокого износа конструкций. В том же году женщину поставили на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Однако сроки предоставления благоустроенной квартиры постоянно сдвигали: с 2025 года их перенесли на 2030 год.

Женщина писала в разные инстанции, но безрезультатно. Теперь ситуацией занялся Следственный комитет. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе проверки.

В СУ СК уже организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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