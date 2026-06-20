На Камчатке пожарные и спасатели будут получать новые ежемесячные выплаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Камчатском крае ввели дополнительные меры поддержки для тех, кто ежедневно рискует жизнью, спасая людей. Теперь ветераны службы смогут получать финансовую помощь до выхода на пенсию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Новые выплаты установлены по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Спасатели, отработавшие 15 лет в краевых спасательных учреждениях и достигшие 40-летнего возраста, будут получать ежемесячную выплату до выхода на официальную пенсию. Размер суммы составит до 40 тысяч рублей.

Аналогичные условия действуют для камчатских пожарных. Им необходимо проработать в краевых учреждениях не менее 25 лет и достичь возраста 50 лет. Выплата также будет перечисляться ежемесячно до момента выхода на пенсию.

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