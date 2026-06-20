Движение на Корабельной Набережной ограничат во Владивостоке 22 июня Фото: администрация Владивостока

В понедельник, 22 июня, в краевой столице пройдут мероприятия, посвященные 85-й годовщине начала войны. В этот день ограничат движение в центре, а горожане смогут прийти и почтить память павших. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В 12:00 у мемориального комплекса «Боевая Слава Тихоокеанского флота» начнется торжественный митинг и всероссийская акция «Свеча Памяти» (0+). Представители молодежных объединений, властей и обычные горожане возложат цветы, свечи и гирлянду к Вечному огню и Стене памяти.

В этот же день экипажи Тихоокеанского флота совершат памятный выход в море к месту гибели подводной лодки М-49, затонувшей в августе 1941 года у острова Аскольд. В акции спустят на воду венок с частицей Вечного огня и краткой историей подлодки.

В связи с мероприятиями с 11:00 до 13:00 временно ограничат движение и парковку на Корабельной Набережной от дома №1а до дома №2 по улице Петра Великого. Объезд организуют по Светланской, Светланскому переулку, Корабельной Набережной и Алеутской.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.