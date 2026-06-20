Во Владивостоке и Находке ожидаются дожди и ветер Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае в ближайшие сутки будет облачно и влажно. На большей части территории пройдут осадки, а на побережье усилится ветер. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В воскресенье, 21 июня, погоду в Приморском крае будет определять высотная ложбина. В южной половине утром и днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, на южном побережье сильный. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, на восточном побережье прохладнее - до +5...+10 градусов. Днем потеплеет до +19...+24 градуса, но на восточном побережье будет не выше +16 градусов.

Во Владивостоке облачно, вечером 21 июня небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный, утром до сильного. Ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19 градусов. В Уссурийске переменная облачность, вечером также небольшой дождь. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +20...+22 градуса. В Находке аналогичный прогноз: ночью +15...+17 градусов, днем +19...+21 градус.

Температура воды в Амурском заливе составит +17 градусов, в Находке – до +16 градусов, в заливе Посьета - около +21 градуса.

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