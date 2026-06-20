Пенсионер отдал аферистам почти 11 миллионов рублей в Приморье Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Находке 78-летний местный житель лишился 10,8 миллиона рублей. Пенсионер поверил незнакомцам и перевел им все свои накопления, а также занял деньги у приятелей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сначала пожилому мужчине позвонил «конкурсный управляющий» кредитного кооператива и пообещал вернуть деньги, потерянные при банкротстве организации. Затем к разговору подключился якобы сотрудник правоохранительных органов. Он напугал жителя Находки тем, что от его имени идут переводы участнику террористической организации.

Чтобы не стать подозреваемым в госизмене, мужчине велели отправить сбережения на «безопасные счета». Когда личные средства иссякли, звонившие заставили пенсионера взять в долг у знакомых для погашения выдуманного кредита на три миллиона рублей.

«Сохраняйте критичность мышления, даже если вам кажется, что собеседники очень убедительны. Никогда не производите финансовые операции по указке звонивших», – рассказали в полиции.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности преступников и задержать их.

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