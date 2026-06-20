В Приморье хотят расторгнуть соглашение по проекту на 1,48 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражный суд Приморского края поступил иск о расторжении соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего развития. Речь идет о проекте капитального строительства микрорайона «Шестой» в Большом Камне, который, по версии истца, так и не был реализован. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как указано в иске, по условиям соглашения резидент должен был реализовать проект в 2017-2018 годах. Планируемый объем капитальных вложений составлял почти 1,5 миллиарда рублей. Для выполнения этих условий инвестору передали в аренду три земельных участка общей площадью 73 086 квадратных метров.

«Истцом в адрес ответчика направлено уведомление о необходимости устранения нарушений с требованием приложить подтверждающие документы, однако ответчик данное требование не исполнил», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

По данным суда, истец считает, что резидент не вел деятельность по реализации проекта и не внес капитальные вложения. Заседание по делу назначено на 27 июля 2026 года.

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