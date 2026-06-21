Нелегальный алкоголь нашли в магазинах Владивостока Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полицейские провели профилактическое мероприятие по выявлению нарушений в сфере оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сотрудники городского управления МВД и краевого УМВД проверили торговые объекты на территории краевого центра. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время рейда правоохранители выявили несколько нарушений, связанных с продажей товаров, свободная реализация которых ограничена, а также с розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции. По итогам проверки составили шесть административных протоколов. Из незаконного оборота вывели 16 литров алкоголя на общую сумму 24 тысячи рублей.

«Материалы об административных правонарушениях переданы по подведомственности в судебные органы для принятия решений по существу», – рассказали в УМВД по Приморскому краю.

Сейчас материалы проверки находятся в судебных органах. Именно там примут дальнейшие решения по каждому выявленному нарушению.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.