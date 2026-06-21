В Приморье по госпрограмме переехали почти 21 тысяча человек с 2006 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года Приморский край принял 55 жителей из разных стран в рамках государственной программы содействия добровольному переселению. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Программа была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2006 году. За это время Приморье выбрали для жизни почти 21 тысяча человек. Около 80 процентов из них – люди трудоспособного возраста с образованием. В прошлом году участниками программы стали 184 человека.

«Главная задача программы – поддержать социально-экономическое развитие региона и улучшить демографическую ситуацию», – отметили в правительстве Приморского края.

Чаще всего переселенцы выбирают Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку и Спасск-Дальний для постоянного проживания в Приморском крае.

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