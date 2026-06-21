Перевозившая младенца скорая перевернулась из-за ДТП в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

На выезде из Находки произошло ДТП с участием реанимобиля, который вез недоношенного младенца во Владивосток. В машину скорой помощи врезалась легковая машина, из-за чего медицинский транспорт опрокинулся. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Бригада реаниматологов Краевой детской клинической больницы №1 экстренно перевозила новорожденного в медицинское учреждение третьего уровня. Маленький пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Реанимобиль ехал с включенными специальными сигналами, когда в него влетела иномарка.

От сильного удара транспортное средство перевернулось. Медики и ребенок остались живы. Для спасения малыша задействовали Территориальный центр медицины катастроф.

«Специалисты оперативно организовали эвакуацию. Вертолетом малыша доставили в неонатальный центр, в настоящее время в реанимации ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Пострадавших в аварии специалистов из бригады реанимобиля отвезли во Владивостокскую клиническую больницу №2. Там медицинские работники пройдут осмотр и получат дальнейшее лечение после ДТП.

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