Полиция проверяет сообщение об ударившем женщину жителе Приморья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье сотрудники полиции организовали проверку после обнаружения публикации в интернете. В Сети появилась информация о том, что в Большом Камне мужчина во время словесной ссоры ударил женщину. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О конфликте правоохранительные органы узнали в ходе регулярного мониторинга. Внимание стражей правопорядка привлекло сообщение о том, что обычная словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Сейчас полицейские выясняют, кто именно участвовал в этой ссоре и при каких обстоятельствах мужчина применил физическую силу.

«Устанавливаются личности граждан, причастных к произошедшему, и все обстоятельства», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас проверочные мероприятия по данному факту продолжаются. По их результатам сотрудники правоохранительных органов примут законное и обоснованное решение.

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