День Китая с танцами и выставкой автомобилей прошел во Владивостоке Фото: Иван Дякин/Правительство Приморского края

20 июня на центральной площади Владивостока прошел праздник, посвященный Дню Китая. В торжественных мероприятиях приняли участие первый вице-губернатор Вера Щербина, мэр Константин Шестаков и Генеральный консул КНР У Дэминь. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Празднование продолжалось практически весь день. Для участников и гостей подготовили зажигательные выступления артистов из Яньбянь-Корейского автономного округа, а также выставку современной автомобильной техники. Любой желающий мог присоединиться к спортивным мастер-классам по ушу и тайцзи или посетить занятия по каллиграфии. Кроме того, на территории организовали дегустацию национальных блюд, примерку традиционных нарядов, развлекательные игры и многое другое.

«В настоящее время российско-китайские отношения переживают наилучший период в своей истории. И лучшим подтверждением тому являются активно развивающиеся гуманитарные обмены», – рассказали в Генеральном консульстве КНР во Владивостоке.

Приморье и Китайская Народная Республика продолжают укреплять торговые связи, а также расширять сотрудничество в сфере транспорта, сельского хозяйства, науки, образования и туризма.

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