Прокуратура проверит ДТП с перевернувшейся скорой в Находке Фото: прокуратура Приморского края

В Находке 21 июня 51-летний водитель Toyota Wish врезался в карету скорой помощи, спецавтомобиль опрокинулся. В салоне перевернувшейся машины находился новорожденный. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации, авария произошла на регулируемом перекрестке. Скорая помощь ехала с включенными проблесковыми маячками и работающей сиреной. Мужчина за рулем легковушки не предоставил преимущество в движении спецтранспорту и совершил столкновение. Находившемуся внутри младенцу сейчас оказывают всю необходимую помощь.

«Ход и результаты проверки по факту ДТП поставлены на контроль», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия для выяснения всех деталей дорожного столкновения. Специалисты надзорного ведомства следят за ходом разбирательства и установлением обстоятельств случившегося.

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