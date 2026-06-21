Мужчина выстрелил в машину из похожего на пистолет предмета в Приморье Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке сотрудники полиции организовали проверку после выявления публикации в социальных сетях. На улице Окатовой в Первомайском районе неизвестный мужчина выстрелил по чужому автомобилю из предмета, похожего на оружие. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадры полицейские обнаружили во время регулярного мониторинга интернета. Внимание сотрудников правоохранительного ведомства привлекло сообщение о том, что прямо на улице человек произвел выстрелы по транспортному средству. В руках у стрелявшего находился предмет, который по своему внешнему виду и строению схож с пневматическим оружием. Сейчас специалисты выясняют все детали случившегося.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность и местонахождение участника», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

По итоговым результатам разбирательства правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям горожанина и примут решение.

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