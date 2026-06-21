Вертолет пропал во время лесоавиационных работ в Приморье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае утеряна связь с экипажем вертолета R-44, который выполнял лесоавиационные работы. Воздушное судно следовало по заданному маршруту из поселка Терней в село Единка, однако в установленное время люди так и не вышли на связь. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О потере контакта стало известно сегодня около 12:00. На данный момент точное местонахождение воздушного судна остается неизвестным, для его обнаружения развернута поисково-спасательная операция. Приморская транспортная прокуратура начала выяснять все обстоятельства произошедшего, а также организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

«Местонахождение воздушного судна не установлено, проводится поисково-спасательная операция», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По факту случившегося заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации авиационного транспорта. Надзорное ведомство уже поставило ход расследования на свой строгий контроль, профильные службы продолжают искать пропавший борт.

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