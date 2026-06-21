Активность соискателей на рынке труда снизилась в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае жители Приморского края стали реже искать новые вакансии, обновлять резюме и открывать новые. По сравнению с апрелем общая активность соискателей в регионе упала на 9%. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За прошедший месяц в крае зарегистрировали 67,4 тысячи активных резюме. Спад интереса к смене компании затронул абсолютно все анализируемые сферы. Сильнее всего расхотели искать работу сотрудники спортивных клубов и салонов красоты (минус 17%). Заметно снизилась активность в сфере страхования (минус 14%), автомобильном бизнесе и среди рабочего персонала (по минус 12%). При этом самыми востребованными для трудоустройства у приморцев по-прежнему остаются продажи, логистика, домашний персонал и строительство.

«Снижение активности соискателей в летний период – ожидаемое сезонное явление, характерное для устойчивого рынка труда. В это время часть соискателей откладывает смену места работы и карьерные решения, если для этого нет срочной необходимости», – рассказали представители рекрутингового ресурса HeadHunter.

По словам специалистов, на такую статистику дополнительно влияет общий рост числа вакансий. Благодаря расширению предложений от работодателей жители края просто быстрее находят подходящие варианты для заработка и закрывают свои анкеты.

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