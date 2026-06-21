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НовостиОбщество21 июня 2026 23:21

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали сейсмологи на Камчатке

Расстояние от эпицентра до краевого центра составило более трехсот километров
Алина ВЕСНИНА
Землетрясение магнитудой 5.4 зарегистрировали сейсмологи на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5.4 зарегистрировали сейсмологи на Камчатке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 22 июня специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр сейсмического события располагался в 333 километрах от Петропавловска-Камчатского. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подземные толчки произошли сегодня в 11:04 по местному времени. Согласно полученным координатам (50.0790 северной широты и 158.8206 восточной долготы), очаг сейсмической активности залегал глубоко под толщей воды и земной коры – на расстоянии 69,5 километра от поверхности.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 333 километра, глубина – 69,5 километра», – рассказали в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

В настоящее время все точные параметры зафиксированных подземных толчков внесены в единую базу данных. Специалисты продолжают непрерывный инструментальный контроль за сейсмической обстановкой на полуострове.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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