Землетрясение магнитудой 5.4 зарегистрировали сейсмологи на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 22 июня специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр сейсмического события располагался в 333 километрах от Петропавловска-Камчатского. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подземные толчки произошли сегодня в 11:04 по местному времени. Согласно полученным координатам (50.0790 северной широты и 158.8206 восточной долготы), очаг сейсмической активности залегал глубоко под толщей воды и земной коры – на расстоянии 69,5 километра от поверхности.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 333 километра, глубина – 69,5 километра», – рассказали в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

В настоящее время все точные параметры зафиксированных подземных толчков внесены в единую базу данных. Специалисты продолжают непрерывный инструментальный контроль за сейсмической обстановкой на полуострове.

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