Поиски пропавшего вертолета с двумя людьми возобновились в Приморье Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае продолжаются поиски вертолета Robinson R44 с регистрационным номером RA-07425. Воздушное судно авиакомпании «Гранат» пропало 21 июня во время выполнения лесоавиационных работ – на борту два человека. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вертолет вылетел с посадочной площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. В назначенное время экипаж – пилот и летчик-наблюдатель – на связь не вышел. Местонахождение борта до сих пор не установлено.

«В поисково-спасательной операции участвует вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – вертолетные услуги". На его борту – спасатели ФКУ "Хабаровская РПСБ"», – сообщили в Росавиации.

К поискам также подключились два вертолета самой авиакомпании «Гранат». Вечером 21 июня операцию пришлось прервать из-за темноты и низкой облачности. Утром 22 июня поиски возобновились.

Отметим, что авиакомпания «Гранат» базируется в аэропорту Владивосток и на двух посадочных площадках в Приморском крае. Ранее, в марте 2026 года, Росавиация ввела ограничения на сертификат эксплуатанта компании после выявления нарушений воздушного законодательства. За несколько дней до исчезновения вертолета ограничения были сняты по итогам инспекционных проверок.

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