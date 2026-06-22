Более 130 нарушений нашли при проверке почвы в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года специалисты проверили 156 образцов почв на сельскохозяйственных землях Приморского края. По данным на 19 июня, всего проведено 668 исследований. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Образцы отбирали государственные инспекторы на участках в разных муниципальных округах региона. По результатам проверки на содержание тяжелых металлов из 212 исследований получено 10 положительных результатов. При проверке агрохимических показателей –содержания фосфора, калия, гумуса и кислотности почвы – из 456 исследований выявлено 131 несоответствие нормативам.

«Недостаточное содержание фосфора, калия и гумуса, а также несбалансированная кислотность почв напрямую сказывается на урожайности и требует от аграриев грамотного подхода к внесению удобрений», – рассказали в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».

Информация обо всех выявленных нарушениях направлена в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер.

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