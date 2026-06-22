Полиция поймала нарушителей миграционного законодательства в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Пограничном округе Приморья сотрудники полиции подвели итоги профилактической операции «Нелегал-2026». Правоохранители пресекли каналы незаконной миграции и выявили приезжих нарушителей законодательства. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Полицейские организовали 67 специальных мероприятий и проверили 125 иностранцев, задокументировав семь нарушений правил въезда и режима пребывания в стране. Четырех человек поместили в центр временного содержания для принудительного выдворения за пределы государства. Еще одному иностранцу запретили въезд на территорию страны. Помимо этого, сотрудники ГАИ составили 23 административных протокола за несоблюдение правил дорожного движения.

«При постановке на миграционный учет иностранных граждан принимающей стороне в обязательном порядке вручены под подпись предупреждения об уголовной ответственности», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские просят местных жителей обращаться в дежурную часть, если им станет известно о незаконной трудовой деятельности или правонарушениях иностранцев.

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