Более 17 тысяч тонн рыбы отправили на экспорт из Приморья и с Сахалина Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 21 июня в Приморском крае и Сахалинской области специалисты оформили на экспорт 361 партию рыбы и морепродуктов. Общий вес отправленных грузов составил более 17 тысяч тонн. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для сравнения, неделей ранее за рубеж ушло 6,1 тысячи тонн такой продукции. На вывозимые водные биологические ресурсы инспекторы выписали 318 ветеринарных и 589 сертификатов здоровья. Подавляющее большинство грузов отправили в Китай и Республику Корея. Еще два документа оформили для поставок в Таиланд.

«Должностными лицами отобрано 247 проб от подконтрольной продукции, в том числе по обращению владельцев – 163 пробы», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Помимо проверки экспортных партий специалисты продолжают работу с поступающими из-за границы грузами. Только за отчетную неделю сотрудники надзорного органа оформили 310 сертификатов при осуществлении импортных перевозок рыбы и морепродуктов.

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