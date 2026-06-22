100 первенцев и два седьмых ребенка: Приморье встретило новых маленьких жителей

В 100 семьях на прошлой неделе родились первые дети Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае подвели демографические итоги второй недели лета. По данным регионального минздрава, в период с 15 по 21 июня на свет появились 244 малыша: 129 мальчиков и 115 девочек. Особая радость коснулась 100 семей, которые впервые испытали счастье родительства, встретив своих первенцев в местных родильных домах. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на минздрав Приморского края.

Жители региона все чаще делают осознанный выбор в пользу многодетности. За этот период статус многодетных официально получили 29 семей, в которых появились третьи по счету наследники. Кроме того, в 89 домах отпраздновали пополнение вторыми детьми.

Настоящими рекордсменами стали родители, решившиеся на масштабное пополнение: в 14 семьях родились четвертые малыши, а всего за неделю в крае появилось на свет 26 детей, ставших четвертыми, пятыми или шестыми по счету. Две приморские семьи пополнились сразу седьмыми малышами.

В ведомстве здравоохранения подчеркивают, что подобная позитивная динамика во многом обусловлена реализацией национального проекта «Семья», который создает надежный фундамент для поддержки родителей. При этом медики акцентируют внимание на важности ответственного подхода к зачатию. Специалисты напоминают, что залогом рождения здорового малыша является заблаговременная подготовка, поэтому всем желающим предлагается бесплатно пройти комплексную диспансеризацию репродуктивного здоровья в поликлиниках по месту жительства.

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