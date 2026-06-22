В Приморье выпустили открытку с картиной местного художника-фронтовика

Михаил Таболкин по праву считается одним из корифеев приморской живописи шестидесятых и семидесятых годов прошлого века

23 июня в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке пройдет торжественное гашение специальной почтовой открытки, на которой изображена работа «Цветы полевые» известного приморского живописца Михаила Таболкина. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Михаил Таболкин по праву считается одним из корифеев приморской живописи шестидесятых и семидесятых годов прошлого века. Его биография – это пример настоящего служения Отечеству. Он участвовал в Великой Отечественной войне и боевых действиях против Японии.

Будучи членом Союза художников СССР, Таболкин стоял у истоков создания Приморской организации художников, оставив значимый след в культурной жизни региона.

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