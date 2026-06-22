Приморье накроют дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшую неделю

Практически повсеместно в Приморье ожидаются кратковременные ливни, которые будут стихать к ночи и вновь набирать силу в дневные часы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней погодные условия в Приморском крае останутся капризными и неустойчивыми. Из-за влияния атмосферных фронтов регион будет регулярно накрывать циклонической активностью: практически повсеместно ожидаются кратковременные ливни, которые будут стихать к ночи и вновь набирать силу в дневные часы. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

В начале недели, до среды, ночные температуры составят от +6 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+26 градусов, однако на побережье будет заметно прохладнее – не выше +17 градусов.

Начиная с середины рабочей недели, с 24 июня, характер погоды начнет постепенно меняться в сторону потепления. Атмосферные фронты отступят, уступая место более комфортным условиям. Столбики термометров уверенно поползут вверх: дневные температуры в материковых районах достигнут отметок +23…+29 градусов, а на прибрежных территориях воздух прогреется до +17…+22 градусов, что сделает пребывание на улице гораздо более приятным для жителей и гостей региона.

Во Владивостоке сценарий окажется чуть более мягким: серьезных ливней в первые дни не предвидится, лишь во вторник вечером возможна небольшая морось, а в четверг утром город может укутать туман. Понедельник и вторник станут самыми зябкими днями с ночными +10…+13 и дневными +13…+16 градусами, но уже в среду и четверг ночами потеплеет до +12…+15, а днем воздух прогреется до +22 градусов. Абсолютным рекордсменом по теплу станет пятница, когда краевая столица сможет насладиться по-настоящему летней жарой до +25 градусов.

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