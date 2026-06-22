В Уссурийске владельца кафе оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске Приморского края суд оштрафовал владельца местного кафе-бара на 250 тысяч рублей за торговлю спиртным без необходимых разрешений. Предприниматель незаконно хранил и продавал алкоголь, не имея на это лицензии и сопроводительных документов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поводом для разбирательства послужила контрольная закупка, которую в январе 2026 года провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского отдела полиции. Проверка проходила в заведении на улице Краснознаменной. Полицейские задокументировали сам факт незаконной реализации спиртного и изъяли из оборота более 25 единиц алкогольной продукции общим объемом свыше 13 литров.

В отношении владельца заведения составили административный протокол. При этом выяснилось, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное нарушение ранее. Собранные материалы передали в Арбитражный суд Приморского края для решения вопроса о привлечении бизнесмена к ответственности.

Судья, изучив все обстоятельства дела, признал предпринимателя виновным по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Арбитражный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.