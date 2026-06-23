Более 630 тысяч тонн рыбы и морепродуктов экспортировали из Приморья и Сахалина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала января по 19 июня 2026 года Россельхознадзор оформил на экспорт из Приморского края и Сахалинской области более 630 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Всего специалисты проконтролировали 11 тысяч партий, предназначенных для отправки в 13 стран мира. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Больше всего рыбопродукции с начала года ушло в Китай - 458,1 тысячи тонн. Вторым по объему импорта стала Республика Корея, куда отгрузили 153,7 тысячи тонн. Значительные партии также направлялись в Нигерию - свыше 10 тысяч тонн. Кроме того, поставки осуществлялись во Вьетнам, Японию, Гану, Того, Таиланд и другие государства.

Среди экспортной продукции наибольшим спросом у зарубежных покупателей пользовались минтай, треска и живой краб. В ведомстве подчеркнули, что все партии полностью соответствовали требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров. Контроль за качеством и безопасностью продукции продолжается в штатном режиме.

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