В Приморье впервые появился выпускник с 400 баллами на ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае впервые зафиксирован уникальный результат на едином государственном экзамене. Выпускник лицея «Технический» Артем Шунтов набрал максимальные 100 баллов сразу по четырем предметам: химии, русскому языку, профильной математике и физике. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Такого достижения в истории региона еще не было. ЕГЭ часто воспринимают как отдельные испытания, но в случае Артема четыре высших результата сложились в один большой успех. За ним стоят годы учебы, глубокий интерес к точным наукам и серьезная подготовка, которая заняла не один месяц.

На сегодняшний день по итогам экзаменационной кампании в Приморье уже 58 стобалльников и 65 максимальных результатов. Четыре выпускника получили по 200 баллов, а Артем стал первым обладателем 400 баллов.

Итоги по остальным экзаменам продолжают обрабатывать, общее количество высоких баллов может увеличиться.

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