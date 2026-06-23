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НовостиОбщество23 июня 2026 1:11

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивостокфото

Вооруженные силы двух стран будут реализовывать договоренности
Алина БОНДАРЕНКО
Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Фото: Софья Марусина. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивосток 23 июня по приглашению Военно-морского флота России зашла корабельная группа ВМС Народно-освободительной армии Китая. В составе отряда - учебный корабль «Ци Цзигуан» и десантный корабль «Куньлуньшань». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Фото: Софья Марусина. Перейти в Фотобанк КП

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Фото: Софья Марусина. Перейти в Фотобанк КП

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Фото: Софья Марусина. Перейти в Фотобанк КП

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Корабли ВМС Китая прибыли с визитом во Владивосток

Фото: Софья Марусина. Перейти в Фотобанк КП

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