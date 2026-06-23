В Приморье зафиксировали четыре смерти на рабочих местах и два несчастных случая Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Федерацию профсоюзов Приморского края поступили сведения о четырех смертельных случаях на производстве и двух тяжелых травмах. Происшествия зафиксированы в разных компаниях края. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

На судне 46-летний боцман пропал без вести. На транспортном рефрижераторе 42-летний второй механик был обнаружен без признаков жизни. В Спасской городской больнице найден мертвым 51-летний инженер. На теплоходе «Омолон» без признаков жизни обнаружили 61-летнюю дневальную.

Также зафиксированы два тяжелых несчастных случая. 41-летний практикант получил тяжелую травму. А в другой компании 64-летний водитель-машинист оступился и упал. Представители профсоюзов Приморья принимают участие в расследовании всех происшествий. Данные предоставлены членскими организациями Федерации профсоюзов Приморского края.

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