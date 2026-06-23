Жителя Камчатки осудили за дискредитацию армии и призывы к национальной розни Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным в дискредитации Вооруженных Сил России и возбуждении ненависти по национальному признаку. Мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения, но продолжил противоправные действия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Суд установил, что в июне и сентябре прошлого года подсудимого уже штрафовали за дискредитацию армии и разжигание межнациональной розни. Однако он не сделал выводов и с ноября по декабрь разместил в публичной группе социальной сети с аудиторией более 103 тысяч человек текстовую публикацию с негативными высказываниями о военнослужащих. В своих постах он также призывал читателей к националистическим конфликтам.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, размещением материалов в интернете, на 2 года. Мобильный телефон, использованный для совершения преступлений, конфискован в доход государства.

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