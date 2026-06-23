В Приморье стартовали резервные дни проведения ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморском крае начались резервные дни основного периода единого государственного экзамена. К испытаниям приступили выпускники текущего года и прошлых лет, которые по разным причинам не смогли сдать предметы в основные сроки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В резервные дни на участие в экзаменах зарегистрировались 411 человек по русскому языку, 48 - по литературе, 24 - по информатике, 27 - по английскому языку, 29 - по физике, 10 - по химии, 12 - по китайскому языку и один участник - по немецкому. Результаты экзаменов станут известны не позднее 6 июля.

Впереди еще несколько резервных дней. В понедельник, 23 июня, пройдут экзамены по биологии, географии, математике базового и профильного уровня, устная часть иностранных языков, история и обществознание. А 24 и 25 июня будут проводиться экзамены по всем учебным предметам.

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