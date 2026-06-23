Гигантские тунцы отбивают улов у рыбаков во Владивостоке

Рыбалка в прибрежных водах теперь превращается в настоящую дуэль с морскими гигантами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке местные рыбаки столкнулись с необычной проблемой. Огромные тунцы, отдельные особи которых достигают веса почти 200 килограммов, начали отбирать у них улов прямо с крючков. Хищники подходят все ближе к берегу и спокойно объедают рыбу, не давая людям вытащить добычу из воды. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По словам очевидцев, рыбалка в прибрежных водах теперь превращается в настоящую дуэль с морскими гигантами. Тунцы действуют нагло и быстро, так что часть улова неизменно достается не рыбакам, а животным. При этом специалисты связывают появление таких крупных особей с другой напастью – участившимися встречами с акулами. Более мощные хищники гоняются за тунцами, а те, спасаясь, устремляются к побережью, где и попадаются на глаза людям.

Пока рыбаки ищут способы противостоять хищникам, необычное соседство продолжает набирать обороты, заставляя пересматривать привычные правила прибрежного лова.

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