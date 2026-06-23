Во Владивостоке начали класть новый асфальт на двух улицах

Работы должны полностью завершиться к 30 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Приморья приступили к асфальтированию тротуаров на улицах Невельского и Черняховского. Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и должны полностью завершиться к 30 сентября. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На улице Черняховского рабочие уже начали укладку асфальтового покрытия на пешеходной зоне. Параллельно там заканчивают возводить подпорную стену и монтируют ливневую канализацию. На Невельского сейчас устанавливают бордюрный камень, обустраивают остановочные площадки и улучшают систему водоотведения на проблемных участках проезжей части.

Комплексный ремонт на обеих магистралях включает не только обновление тротуаров, но и восстановление дорожного полотна, модернизацию уличного освещения и ремонт остановочных карманов. Подрядчик намерен сдать объекты до 30 сентября.

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