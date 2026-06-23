Крупнейший погранпереход в Приморье остановит работу на три дня

Пассажирское направление не будет работать все три дня. Фото: правительство Приморского края

Пункт пропуска «Пограничный» в Приморском крае временно закроют для движения с 27 по 29 июня в связи с переездом государственных контрольных органов в новые здания после реконструкции. Пассажирское направление не будет работать все три дня, а грузовое – с 28 июня. При этом утром 28-го числа машины еще смогут уехать в Китай. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края, технические мероприятия пройдут поэтапно. С 27 по 29 июня полностью остановят пассажирское сообщение. Грузовое направление приостановят с 14:00 28 июня до 17:00 29 июня по владивостокскому времени, но с 09:00 до 14:00 28 июня оно будет работать только на выезд из России в Китай. Движение по новой инфраструктуре запустят с 17:00 29 июня.

«Пассажирское направление не будет работать с 27 по 29 июня. Грузовое направление будет приостановлено с 14:00 28 июня до 17:00 29 июня. При этом с 09:00 до 14:00 28 июня грузовое направление будет функционировать только на выезд из России в Китай», – уточнили в правительстве.

После открытия пропускная способность обновленного перехода вырастет: для грузовых машин – с 350 до 500 в сутки, для автобусов – в четыре раза, с 50 до 200. Кроме того, до конца года завершат строительство пункта «Хасан» на границе с КНДР, а во втором полугодии 2026 года начнет работу «Краскино» на 650 грузовиков в день. Также продолжается реконструкция перехода «Марково», который после обновления сможет пропускать до 130 машин ежесуточно.

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