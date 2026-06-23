Пожар на складе в Южно-Сахалинске на площади 1000 квадратов локализовали

Тушение продолжается. Фото: МЧС Сахалина

В Южно-Сахалинске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на складе пластиковой продукции. Возгорание произошло на улице Крайняя, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На момент прибытия первых подразделений горела кровля здания. На месте работал штаб пожаротушения, были созданы три боевых участка, организована бесперебойная подача огнетушащих средств. Позднее группировку сил увеличили: сейчас к тушению привлечены более 40 человек и 11 единиц техники. Спасатели эвакуировали из горящего склада 14 газовых баллонов и защитили от огня материальные ценности в соседних помещениях.

Сложность тушению добавляют высокая пожарная загрузка и сильные порывы ветра. Быстрому распространению огня также способствовало позднее обнаружение пожара.

«Пожар в Южно-Сахалинске локализован на площади 1000 квадратных метров. Пожарными и спасателями из здания всего эвакуировано 14 газовых баллонов», – сообщил Владислав Тарабаев, временно исполняющий обязанности начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Тушение продолжается.

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