Акулу мако сняли на видео возле мыса Тобизина во Владивостоке Фото: Мария БЕРК. Перейти в Фотобанк КП

У берегов острова Русский заметили акулу мако – хищницу сняли на видео недалеко от мыса Тобизина. Эксперты предупреждают, что одна из самых быстрых рыб в океане может представлять опасность для отдыхающих при определенных условиях. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщает «ФедералПресс», мако не имеет репутации людоеда, в отличие от белой или тигровой акулы, и крайне редко нападает без провокации. Чаще всего нападения происходят в открытом море. Однако если хищница окажется в мутной воде на мелководье, где много людей, она может почувствовать угрозу, и ее реакция станет непредсказуемой. В особой опасности находятся рыбаки и сап-серферы, так как доску для плавания акула может легко принять за свою привычную добычу – тюленя.

«Акулы мако – это одни из самых быстрых рыб в мировом океане. Они обладают острыми зубами и могут быть опасны. Однако, они редко нападают на людей без провокации», – рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

Специалисты советуют жителям купаться только на оборудованных пляжах и не заходить в море на рассвете или в сумерках. Перед плаванием нужно снимать блестящие украшения. Кроме того, категорически запрещено заходить в воду с открытыми ранами, так как запах крови привлекает хищников.

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