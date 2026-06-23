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НовостиОбщество23 июня 2026 22:00

Акулу мако сняли на видео возле мыса Тобизина во Владивостоке

Эксперт оценил опасность для отдыхающих
Алина ВЕСНИНА
Акулу мако сняли на видео возле мыса Тобизина во Владивостоке

Акулу мако сняли на видео возле мыса Тобизина во Владивостоке

Фото: Мария БЕРК. Перейти в Фотобанк КП

У берегов острова Русский заметили акулу мако – хищницу сняли на видео недалеко от мыса Тобизина. Эксперты предупреждают, что одна из самых быстрых рыб в океане может представлять опасность для отдыхающих при определенных условиях. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщает «ФедералПресс», мако не имеет репутации людоеда, в отличие от белой или тигровой акулы, и крайне редко нападает без провокации. Чаще всего нападения происходят в открытом море. Однако если хищница окажется в мутной воде на мелководье, где много людей, она может почувствовать угрозу, и ее реакция станет непредсказуемой. В особой опасности находятся рыбаки и сап-серферы, так как доску для плавания акула может легко принять за свою привычную добычу – тюленя.

«Акулы мако – это одни из самых быстрых рыб в мировом океане. Они обладают острыми зубами и могут быть опасны. Однако, они редко нападают на людей без провокации», – рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.

Специалисты советуют жителям купаться только на оборудованных пляжах и не заходить в море на рассвете или в сумерках. Перед плаванием нужно снимать блестящие украшения. Кроме того, категорически запрещено заходить в воду с открытыми ранами, так как запах крови привлекает хищников.

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