Условный срок заменили на реальный за кражу 55 миллионов рублей на Камчатке

Условный срок заменили на реальный за кражу 55 миллионов на Камчатке Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 40-летний предприниматель отправится в колонию за хищение почти 55 миллионов рублей. Мужчина забрал аванс за ремонт автомобильной дороги и потратил его не по назначению. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 2023 году руководитель коммерческой организации получил муниципальный контракт на реконструкцию участка между двумя микрорайонами. Однако выполнять работы он изначально не планировал. Получив крупный аванс, он израсходовал деньги на другие цели. Сначала городской суд дал ему три года условно, но надзорное ведомство посчитало такое наказание чрезмерно мягким и потребовало отменить решение.

«Камчатский краевой суд счел доводы надзорного ведомства обоснованными и справедливыми, решение об условном осуждении отменено», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

В итоге мужчина получил три года лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу сразу после рассмотрения апелляции. Теперь ему предстоит полностью возместить причиненный бюджету ущерб. После отбытия наказания ему еще на два года запретят работать с государственными и муниципальными контрактами. Вынесенный приговор уже вступил в законную силу.

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