Брак погибшего участника СВО признали недействительным на Чукотке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чукотском автономном округе прокуратура через суд добилась признания недействительным брака погибшего участника специальной военной операции. Разбирательство началось после обращения родственников военного. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В феврале 2025 года мужчина расписался с жительницей Хабаровска, а через несколько дней уехал в зону боевых действий, где позднее погиб. Спустя месяц после похорон супруга подала заявление на получение единовременной материальной помощи и получила миллион рублей. Однако надзорная проверка показала, что союз был ненастоящим. Выяснилось, что до регистрации пара не встречалась и вместе не жила. Кроме того, женщина не приехала на прощание с военным и не выразила соболезнований его родным.

«Межрайонная прокуратура обратилась в Железнодорожный районный суд города Хабаровска с иском о признании брака недействительным и аннулировании записи», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Судебная инстанция полностью поддержала требования надзорного ведомства и постановила отменить регистрацию союза. В настоящее время вынесенное решение еще не вступило в свою законную силу.

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